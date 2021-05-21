Житель Саранска стал жертвой мошенника, представившегося сотрудником банка

В Саранске был зафиксирован очередной факт мошенничества под предлогом обеспечения защиты денежных средств.

Очередной якобы сотрудник службы безопасности банка, заботящийся о средствах, хранящихся на счетах клиентов, в конце прошлой недели связался с 22-летним жителем Саранска. Последний, прослушав историю о мошенниках, пытавшихся оформить кредит на его имя, которая, как оказалось позже, была выдумана от начала до конца, следуя указаниям звонившего, взял в кредит денежные средства в размере 230 тыс. рублей. Затем молодой человек перечислил деньги на несколько абонентских номеров, продиктованных мошенником.

После перечисления денежных средств якобы сотрудник банка перестал выходить на связь.

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Источник: 13.мвд.рф