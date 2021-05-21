В Мордовии прокуратура заблокировала сайт по продаже поддельных справок

В Краснослободском районе прокуратура потребовала заблокировать сайт по продаже поддельных справок.

Недавно сотрудники прокуратуры указанного района в ходе проведения мониторинга обнаружили сайт, на котором была размещена информация о возможности приобретения медицинских справок, в том числе об отсутствии противопоказаний к приобретению и последующему владению огнестрельным оружием, без прохождения предусмотренной в данном случае процедуры освидетельствования.

Суд, ознакомившись с иском прокуратуры о признании упомянутой информации запрещенной к распространению на территории РФ, постановил заблокировать сайт.

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Источник: epp.genproc.gov.ru