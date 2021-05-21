Жителя Зубово-Полянского района осудили за незаконную рубку деревьев

В Зубово-Полянском районе местный житель был признан виновным в незаконной рубке деревьев.

Летом нынешнего года 46-летний житель указанного района в Виндрейском территориальном лесничестве срубил 15 сосен, не имея законного права совершать подобные действия. Затем гражданин распилил древесину, после чего перевез её на пилорамы своего знакомого.

Сумма ущерба, причиненного действиями мужчины, составила 720 тыс. рублей.

Суд принял решение о назначении гражданину меры наказания в виде 3 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф