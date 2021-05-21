В Ельниковском районе в ДТП пострадала 61-летняя женщина

В Ельниковском районе из-за ДТП, произошедшего на перекрестке, пострадала женщина.

Днём 28 октября на 87-м километре дороги между Ковылкино и Первомайском 53-летний водитель автомобиля марки «Тойота» двигался задним ходом по перекрестку. Обеспечить полноценный контроль за дорожной обстановкой мужчина не сумел. Данная оплошность привела к тому, что иномарка врезалась в автомобиль марки ВАЗ-21053. Второе транспортное средство двигалось по главной дороге.

Медицинская помощь понадобилась 61-летней женщине, которая находилась в салоне ВАЗа в качестве пассажирки.

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Источник: гибдд.рф