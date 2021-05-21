В Рузаевке автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе

В Рузаевке 28-летняя девушка, строго соблюдавшая ПДД, оказалась под колёсами машины, водитель которой данные правила грубо проигнорировал.

Вечером 28 октября жильцы дома № 99, расположенного по адресу – улица Маяковского, выглянув в окно, могли стать очевидцами ДТП.

При движении по указанной улице 59-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-21124 по понятной только ему причине решил, что, приближаясь к пешеходному переходу, можно не принимать никаких мер и не быть более внимательным. Данная безалаберность стала причиной того, что под колёсами машины оказалась 28-летняя девушка. Пострадавшая шла по пешеходному переходу.

Девушка для оказания медицинской помощи доставлялась в больницу.

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Источник: гибдд.рф