В Зубово-Полянском районе легковушка врезалась в грузовик

В Зубово-Полянском районе мужчина, управлявший легковым автомобилем, врезался в грузовик.

Полной информации о подробностях указанной аварии с участием двух транспортных средств пока что нет. Известно, что инцидент был зафиксирован вечером 28 октября в районе 2-го километра дороги, которая пролагает между населенными пунктами Потьма и Озерный. Сведения, собранные сотрудниками ГИБДД при осмотре места происшествия и в ходе бесед с участниками ДТП, гласят, что легковой автомобиль марки «Ниссан» под управлением 58-летнего мужчины врезался в грузовик марки «Ивеко», двигавшийся в этот момент задним ходом.

Медицинская помощь понадобилась водителю «Ниссана».

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Источник: гибдд.рф