В Ленинском районе Саранска автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе

В Ленинском районе Саранска 18-летняя девушка при попытке пересечь проезжую часть была сбита автомобилем.

Вечером 28 октября пешеходный переход, расположенный по адресу – улица Гагарина, стал местом происшествия.

Вечер минувшего четверга едва не оказался для 18-летней гражданки последним в жизни. Девушка шла по пешеходному переходу. В это время на неё совершил наезд автомобиль марки «Лада-Приора», которым управлял 23-летний парень.

Пострадавшая была доставлена в одну из больниц города. Затем девушка, получив необходимую медицинскую помощь, отправилась домой.

Манера поведения 23-летнего автомобилиста на дороге не может быть названа приемлемой, о чём свидетельствует не только данное ДТП, но и тот факт, что с начала нынешнего года молодой человек восемь раз привлекался к административной ответственности из-за нарушений ПДД.

Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе легковушка врезалась в грузовик.

Источник: гибдд.рф