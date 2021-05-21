В Мордовии сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Экологический контроль»

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции было проведено мероприятие под названием «Экологический контроль».

Указанное мероприятия проводилось с целью проверки соблюдения гражданами требований, касающихся выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также уровня шума, имеющего место в результате работы транспортного средства.

Стражами порядка было выявлено 17 транспортных средств, во время работы которых нарушаются требования указанной группы.

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Источник: 13.mchs.gov.ru