Житель Саранска перевел неизвестным 1,5 миллиона рублей, пытаясь защитить свои деньги

Вчера, 28 октября, в Саранске было совершено преступление мошеннического характера в отношении местного жителя.

Горожанину поступил телефонный звонок от якобы сотрудника службы безопасности банка. Последний заявил о необходимости срочного совершения определенных действий мужчиной в связи с попыткой неких мошенников оформить кредит на его имя.

Следуя указаниям незнакомца, горожанин в ближайшем отделении банка оформил кредит в размере 1,5 млн рублей. Соблюдая алгоритм действий, который сообщил звонивший, мужчина перечислил деньги на абонентские номера, продиктованные якобы работником банка. На этом общение с незнакомцем закончилось.

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Источник: 13.мвд.рф