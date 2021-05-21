Житель Ромоданово несколько раз ударил ножом мужчину

В Ромоданово фигурантом уголовного дела стал местный житель, который ударил ножом мужчину.

На прошлой неделе 29-летний гражданин пришел в магазин, расположенный на территории указанного населенного пункта. Выйдя из торгового заведения, молодой человек попросил 41-летнего водителя автомобиля марки ВАЗ-2110, припаркованного поблизости, отвезти его домой. Автомобилист ответил согласием.

В пути молодой человек примерно пять раз ударил водителя в плечо имевшимся при себе ножом. Пострадавший поспешил покинуть салон машины. Транспортное средство, продолжив движение, съехало со склона, а затем врезалось в забор частного дома. Подозреваемый скрылся с места ДТП.

В кратчайшие сроки 29-летний гражданин был задержан. Молодой человек признал свою вину.

Также читайте о том, что житель Саранска перевел неизвестным 1,5 миллиона рублей, пытаясь защитить свои деньги.

Источник: 13.мвд.рф