Житель Лямбирского района пойдет под суд по обвинению в хранении наркотиков

Житель одного из населенных пунктов Лямбирского района, обвиняемый в незаконном хранении наркотиков, пойдет под суд.

В сентябре нынешнего года 43-летний житель села Аксеново, не имеющий постоянного места работы, на заброшенном поле собрал растения конопли, которые высушил и стал хранить у себя дома с целью последующего личного употребления.

Общая масса вещества, изъятого сотрудниками правоохранительных органов у сельчанина, составила 109 г.

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Источник: 13.мвд.рф