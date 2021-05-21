В Атюрьево был задержан пьяный водитель мотоблока

В Атюрьево водитель мотоблока, который решил приобщиться к практике пьяного вождения, был остановлен стражами порядка.

Вечером 28 октября на улице Центральной сотрудники Госавтоинспекции остановили мотоблок, которым управлял 40-летний гражданин. В ходе проверки выяснилось, что мужчина пребывает в состоянии алкогольного опьянения.

В ближайшее время нарушитель ПДД, который не усвоил урок об отсутствии возможности совмещения процесса вождения и употребления спиртного, понесет наказание за свои противоправные действия.

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Источник: гибдд.рф