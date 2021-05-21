В исправительных учреждениях Мордовии был проведен смотр внешнего вида осужденных

Во всех учреждениях, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, был проведен смотр внешнего вида осужденных в рамках перехода на зимнюю форму одежды.

Смотр направлен на улучшение состояния дисциплины среди осужденных, соблюдение порядка в жилых и бытовых помещениях отряда и на прилегающей территории.

Смотр включает в себя проведение проверки состояния жилых, подсобных помещений отрядов, их локальных участков, а также осмотр внешнего вида осужденных.

По итогам смотра были определены лучшие отряды, которые были награждены грамотами, Кубками, ценными подарками и призами.

Также читайте о том, что в Мордовию прибыли на обучение кинологи из нескольких регионов России.

Источник: 13.fsin.gov.ru