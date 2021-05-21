В Мордовии сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Безопасный район»

В Ковылкинском, Инсарском и Кадошкинском районах Мордовии сотрудниками ГИБДД было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный район».

Мероприятие было направлено на исключение из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений.

За время проведения оперативно-профилактического мероприятия на территории обслуживания ММО МВД России «Ковылкинский» было выявлено 45 фактов нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф