УГИБДД МВД по Мордовии информирует о графике работы МРЭО

Изменился график работы подразделений межмуниципального регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД МВД по Мордовии.

Нерабочими днями были установлены 31 октября, 1, 4, 5 и 7 ноября.

В целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции 2, 3 и 6 ноября 2021 года предоставление государственных услуг будет осуществляться по предварительной записи.

Записаться можно посредством системы управления электронной очередью, общего модуля управления электронной очередью и портала «Госуслуг».

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Источник: гибдд.рф