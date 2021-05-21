В Теньгушево обсудили вопросы безопасности на дорогах

В администрации Теньгушевского района состоялось очередное заседание комиссии по БДД с участием глав сельских поселений, руководителей дорожных служб района и представителей Госавтоинспекции.

На заседании комиссии были рассмотрены вопросы БДД.

Старший госинспектор дорожного надзора ОГИБДД ММО МВД России «Темниковский» Алексей Мартышкин доложил о результатах работы отделения за первые девять месяцев 2021 года, а также о состоянии аварийности, сложившейся на территории обслуживания.

Также рассматривались вопросы о готовности дорожных организаций к содержанию автомобильных дорог в зимний период.

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Источник: гибдд.рф