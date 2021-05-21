В Мордовии было установлено местонахождение без вести пропавшей пенсионерки

Сегодня, 30 октября, в ходе поисковых мероприятий егерем Темниковского охотничьего угодья в поле, расположенном вблизи города Темников, была обнаружена без вести пропавшая Глазунова Мария Ивановна 1940 года рождения.

Пенсионерка ушла из дома около 07:00 27 октября.

На розыск женщины был ориентирован весь личный состав ММО МВД России «Темниковский». Всего в поисковых мероприятиях принимали участие около 60 человек, среди которых сотрудники МЧС, волонтеры, представители общественности, родственники, неравнодушные граждане. Также было задействовано три квадрокоптера.

По словам пенсионерки, она направлялась в село Аксел, где ранее проживала, а по пути сбилась с дороги.

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Источник: 13.мвд.рф