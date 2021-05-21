В Мордовии полицейские провели антинаркотический вебинар для студентов

Сотрудниками УНК МВД по Мордовии совместно с руководством Саранского кооперативного института был организован и проведен антинаркотический вебинар в режиме онлайн и очном формате для обучающихся вуза, а также его филиалов, расположенных в 14 регионах России.

Студенты Саранска, Чебоксар, Волгограда, Краснодара, Москвы, Башкирии и других городов обсудили проблему наркомании в современном социуме.

Были рассмотрены медико-социальные и правовые аспекты наркомании, изучены процессы реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц.

Студенты активно задавали вопросы и получали ответы.

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Источник: 13.мвд.рф