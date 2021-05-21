В Саранске были задержаны мужчины, подозреваемые в краже товаров из магазина

В Саранске в течение дежурной смены сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии были проверены два сообщения о хищении товаров из магазина, расположенного по ул. 60 лет Октября.

Во всех случаях бдительные сотрудники магазина заметили противоправное поведение граждан и обратились за помощью в правоохранительные органы.

Первое сообщение было зафиксировано в дневное время, когда 37- летний местный житель положил товары в карман куртки и попытался пронести их мимо расчетно-кассового узла, не оплатив.

Спустя час из этого же магазина поступило сообщение о ещё одной попытке хищения товаров. В этот раз 38-летний гражданин, взяв с витрины товары различных категорий и положив их в пакет, попытался покинуть магазин, минуя кассу.

Оба злоумышленника были задержаны и переданы сотрудникам полиции.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru