В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находится в розыске

На днях, находясь на маршруте патрулирования, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии заметил на остановке по ул. Т. Бибиной подозрительного мужчину, внешность которого соответствовала переданной ранее ориентировке.

В результате проверки документов было установлено, что 57-летний житель п. Цыганский находится в федеральном розыске за неуплату алиментов.

Правоохранители задержали мужчину и для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru