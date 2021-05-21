Жительница Саранска, ударившая ножом гражданского мужа дочери, пойдет под суд

В Саранске в скором времени выслушает судебный приговор местная жительница, которая исполосовала ножом гражданского супруга своей дочери.

В начале весны нынешнего года 58-летняя жительница Саранска проводила время за распитием спиртного. В определенный момент к ней в гости пришел 41-летний супруг её дочери. Мужчина присоединился к процессу распития спиртных напитков. Женщина крайне негативно оценивала своего гостя в качестве сожителя дочери. Горожанка стала высказывать собутыльнику претензии соответствующего содержания.

В итоге произошла ссора, во время которой владелица жилья схватила в руки нож, после чего принялась угрожать мужчине убийством. Последний попросил женщину успокоиться. Горожанка в ответ на это ударила мужчину ножом в область шеи, грудной клетки и предплечья. Пострадавший направился в сторону входной двери. Женщина ещё раз ударила сожителя дочери по щеке. Покинув квартиру, мужчина вызвал медиков.

Из-за ранения щеки пострадавший получил шрам.

В ближайшее время жительница Саранска предстанет перед судом.

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Источник: 13.мвд.рф