В Саранске полицейские изъяли наркотики у 28-летнего парня

В Саранске полицейскими были изъяты наркотики у безработного местного жителя.

В вечернее время суток в районе Александровского шоссе стражи порядка остановили 28-летнего молодого человека. Во время досмотра данного парня сотрудниками правоохранительных органов были изъяты синтетические наркотики массой 1,07 г.

Молодой человек сообщил, что забрал запрещенное вещество в так называемом тайнике, предварительно оплатив покупку, из-за которой у него теперь есть проблемы с законом. Парень намеревался использовать наркотики для личного употребления.

Известно, что у горожанина нет постоянного места работы.

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела.

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Источник: 13.мвд.рф