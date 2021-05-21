В Мордовии прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Автомобиль»

В Мордовии сотрудниками МВД были подведены итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Автомобиль».

В ходе указанного мероприятия была активизирована деятельность стражей порядка, направленная на выявление фактов преступлений в сфере автомобильного бизнеса. Кроме того, было уделено внимание розыску угнанных транспортных средств. Была активизирована работа по обнаружению мест хранения похищенных автомобилей.

Стражи порядка пресекли деятельность преступной группы, причастной к совершению 13 злодеяний, связанных с похищением имущества из транспортных средств.

Кроме того, были задержаны 4 жителя Чамзинского района, которые подозреваются в совершении 7 преступлений указанного характера.

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Источник: 13.мвд.рф