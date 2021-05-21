В Саранске после вмешательства прокуратуры ребенок был обеспечен лечебным питанием

В Саранске после вмешательства сотрудников прокуратуры ребенок, являющийся инвалидом, был обеспечен лечебным питанием.

В силу определенных особенностей заболевания, которое было диагностировано у несовершеннолетнего жителя Саранска, он нуждается в лечебном питании. Но при этом врач детской поликлиники не принял меры по обеспечению ребенка льготными рецептами на данное питание.

После вмешательства прокуратуры виновное должностное лицо понесло ответственность дисциплинарного характера.

Кроме того, в результате действий сотрудников прокуратуры мать ребенка получила необходимые рецепты.

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Источник: epp.genproc.gov.ru