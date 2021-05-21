Исполняющий обязанности прокурора Мордовии провел личный прием граждан

Исполняющий обязанности прокурора Мордовии Александр Иванов провел личный прием граждан.

За помощью и разъяснениями по тем или иным вопросам к исполняющему обязанности прокурора республики обратились 13 граждан.

Известно, что 9 человек интересовались вопросами, которые касаются правовых аспектов действия ограничительных мер, введенных в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Ещё 4 гражданина обратились за помощью в связи с нарушением их прав на жилье, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также в процессе уголовного судопроизводства.

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Источник: epp.genproc.gov.ru