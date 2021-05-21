В Саранске пойдет под суд мужчина, обвиняемый в вымогательстве.

Преступление, к которому причастен 45-летний житель Саранска, было совершено в 2006 году. Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что обвиняемый, будучи участником преступной группировки, требовал у учредителей ООО «Рынок-Данко» денежные средства и доли капитала, угрожая в случае отказа по данному посягательству применением методов принуждения насильственного характера. Сумма материального ущерба, причиненного преступными действиями, превысила 20 млн рублей.

Сейчас материалы уголовного дела в отношении 45-летнего горожанина находятся на рассмотрении суда.

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Источник: epp.genproc.gov.ru