В Торбеевском районе прокуратура потребовала построить очистные сооружения

Прокуратура Торбеевского района вывила факт разрушения очистных сооружений.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что очистные сооружения в населенном пункте Торбеево фактически разрушены. Процесс очистки сточных вод не осуществляется. Износ объектов был зафиксирован на уровне 100%. Кроме того, был зафиксирован факт отсутствия проведения капитального ремонта.

Из-за состояния очистных сооружений имеет место загрязнение ручья Паксилей и реки Виндрей.

Суд удовлетворил иск прокуратуры о необходимости строительства очистных сооружений.

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Источник: epp.genproc.gov.ru