В Чамзинском районе ДТП унесло жизнь 22-летней девушки

В Чамзинском районе невнимательность автомобилиста стала причиной гибели девушки.

Ранее утро 31 октября стало роковым для 22-летней девушки. Местом происшествия с трагическим последствием стал 36-й километр трассы между Саранском и Ульяновском. Предварительная версия инцидента гласит, что 26-летний водитель автомобиля марки «Мицубиси-Лансер» из-за невнимательности допустил выезд на полосу встречного движения, где затем произошло столкновение с транспортным средством той же марки под управлением 55-летнего мужчины.

Полученные 22-летней пассажиркой предполагаемого виновника аварии телесные повреждения оказались смертельными.

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Источник: гибдд.рф