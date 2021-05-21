В Кадошкинском районе в результате ДТП пострадал 29-летний автомобилист

В Кадошкинском районе 29-летний автомобилист устроил ДТП, в котором в итоге оказался единственным пострадавшим.

Ранним утром 31 октября 29-летний гражданин, управлявший автомобилем марки ВАЗ-21140, в районе 42-го километра магистрали, соединяющей Рузаевку и Торбеево, допустил оплошность, выразившуюся в несоблюдении необходимого бокового интервала. По обозначенной причине машина врезалась в автомобиль марки «Дэу-Нексия», двигавшийся рядом.

Травмы получил водитель ВАЗа. Мужчина доставлялся в больницу. Известно, что 29-летний автомобилист отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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Источник: гибдд.рф