В Саранске автомобиль сбил пенсионерку на пешеходном переходе

В Саранске пенсионерка оказалась под колёсами автомобиля при попытке перейти дорогу по пешеходному переходу.

Днём 29 октября сотрудники ГИБДД получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на территории посёлка Ялга. На улице Пионерской 20-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21120, проигнорировал правило о необходимости предоставления преимущества на дороге человеку, двигающемуся по пешеходному переходу. В результате данных действий молодого человека пострадала 73-летняя пенсионерка, оказавшаяся под колёсами его машины.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска. Известно, что госпитализация женщине не понадобилась.

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Источник: гибдд.рф