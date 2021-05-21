В Лямбирском районе в результате ДТП погиб 30-летний мужчина

В Лямбирском районе по вине 50-летнего автомобилиста погиб человек.

Вечером 30 октября 50-летний мужчина, управлявший автомобилем марки «Ниссан-Альмера», в районе 170-го километра дороги между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал», выехал на встречную полосу. В этот момент по указанной полосе двигалась машина марки ВАЗ-21043. Избежать столкновения транспортных средств не удалось.

Полученные 30-летним водителем ВАЗа травмы оказались смертельными. Мужчина умер на месте происшествия. Водителю иномарки понадобилась медицинская помощь. Кроме того, за помощью медиков в сопровождении матери обращалась 7-летняя пассажирка «Ниссана».

Почему 50-летний автомобилист выехал на встречную полосу, не сообщается. Не исключено, что причиной тому стала элементарная невнимательность.

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Источник: гибдд.рф