В Зубово-Полянском районе ДТП унесло жизнь 44-летнего мужчины

В Зубово-Полянском районе скончался мужчина, оказавшийся под колёсами двух автомобилей.

Вечером 30 октября по проезжей части дороги, соединяющей Потьму и Барашево, шел 44-летний гражданин. В районе 30-го километра указанной магистрали на пешехода совершил наезд автомобиль марки «Шкода-Октавия» под управлением 38-летнего мужчины. Транспортное средство двигалось в попутном направлении. Затем на пешехода, оказавшегося от удара на встречной полосе, совершил наезд автомобиль марки «Рено-Логан», которым управлял 44-летний мужчина.

От полученных травм пострадавший скончался на месте инцидента.

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Источник: гибдд.рф