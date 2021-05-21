В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадал 3-месячный ребенок

В Зубово-Полянском районе девушка, превысив скорость, едва не лишила жизни ребенка.

Утром 30 октября на 36-м километре дороги меду Потьмой и Барашево автомобиль марки «Тойота», резко сменив траекторию движения, съехал в кювет. Сотрудники ГИБДД предварительно выяснили, что это произошло по причине того, что 24-летняя девушка, управлявшая транспортным средство, превысила скорость.

Виновница аварии и 3-месячный ребенок, находившийся в салоне машины в качестве пассажира, доставлялись в районную больницу для оказания медицинской помощи. В это же медицинское учреждение за помощью позже самостоятельно обращался 30-летний пассажир иномарки.

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Источник: гибдд.рф