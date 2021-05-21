В Ромоданово был задержан автомобилист, использовавший поддельное водительское удостоверение

В Ромоданово автомобилист был уличен в использовании поддельного водительского удостоверения.

Днём 29 октября возле дома № 4, расположенного по адресу – улица Связистов, сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 56-летний гражданин. При проверке документов стражи порядка выяснили, что водительское удостоверение, которое использует мужчина, представляет собой не официально выданное разрешение на управление машиной, а подделку.

Для последующего разбирательства по факту использования документации, полученной противозаконным путем, автомобилист был доставлен в отделение полиции.

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Источник: гибдд.рф