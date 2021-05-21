В Рузаевке автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

В Рузаевке пересечение проезжей части согласно нормам ПДД стало причиной инцидента по вине 55-летнего автомобилиста.

Вечером 29 октября возле дома № 66, расположенного по адресу – улица Карла Маркса, 41-летняя гражданка начала переходить дорогу. Женщина в данном случае соблюдала ПДД, двигаясь по пешеходному переходу. В этот момент горожанке не уступил дорогу 55-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21074. В итоге женщина оказалась под колёсами данной машины.

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф