В Ковылкинском районе был задержан пьяный автомобилист

В Ковылкинском районе был задержан очередной автомобилист, ошибочно считающий, что пьяное вождение является приемлемой практикой, которой можно не избегать.

В ночь на 29 октября по селу Троицк разъезжал автомобиль марки ВАЗ-21124 под управлением 23-летнего гражданина. Молодой человек сел за руль, будучи пьяным. Возможные трагические последствия поездки после употребления спиртного парня, судя по всему, не смутили.

Поездка молодого человека завершилась на улице Куйбышева, где машину остановили сотрудники Госавтоинспекции.

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Источник: гибдд.рф