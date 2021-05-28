В Саранске 27-летнего парня осудили за изнасилование нескольких девушек

В Саранске суд признал 27-летнего парня виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности.

В конце мая нынешнего года на улице Республиканской 27-летний преступник в ночное время суток напал на 31-летнюю женщину. Парень изнасиловал пострадавшую.

В кратчайшие сроки молодой человек был задержан. Свою вину он отрицать не стал.

В ходе следствия была установлена причастность злоумышленника к совершению ещё двух преступлений аналогичного характера. В 2013 году и пять лет спустя парень изнасиловал двух девушек. Помимо этого, осужденный похитил у данных пострадавших денежные средства. У одной из девушек парень также украл мобильный телефон.

Суд приговорил злоумышленника к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф