В Саранске был задержан 24-летний парень, подозреваемый в совершении грабежа

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, который подозревается в совершении грабежа.

В ночь на 24 октября 24-летний парень, находясь возле развлекательного заведения, расположенного на территории Пролетарского района Саранска, поссорился с ранее незнакомым 28-летним горожанином. В ходе выяснения отношений младший участник конфликта избил оппонента, затем похитил у него золотое кольцо и наручные часы, после чего скрылся. Пострадавшему был причинен материальный ущерб в размере более 12 тыс. рублей.

В кратчайшие сроки 24-летний гражданин был задержан. К этому моменту молодой человек успел потерять часы и сдать кольцо в ломбард.

В прошлом году подозреваемый вернулся из тюрьмы, где с 2017 года отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.

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Источник: 13.мвд.рф