В октябре 87 жителей Мордовии стали жертвами мошенников

Стало известно, сколько жителей Мордовии стали жертвами мошенников в октябре текущего года.

Согласно сведениям МВД по Мордовии, в прошлом месяце 87 жителей республики стали жертвами преступлений, поверив в достоверность заведомо ложной информации, которую им сообщали незнакомцы.

Общая сумма денежных средств, которые потеряли пострадавшие в результате мошеннического обмана, превысила 22,5 млн рублей.

Большая часть денег была потеряна под предлогами защиты денег, хранящихся на банковских счетах, и предотвращения попыток мошенников оформить кредиты на третьих лиц.

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Источник: 13.мвд.рф