В Рузаевском районе пройдет оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Безопасный район»

На территории Рузаевского района сотрудниками Госавтоинспекции 3 и 4 ноября будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Безопасный район».

Указанное мероприятие будет направлено на снижение уровня аварийности на дорогах упомянутого района республики. Особое внимание будет уделено проведению работы по выявлению автомобилистов, которые управляют транспортными средствами после участия в попойках.

С начала текущего года на территории Рузаевского района произошло восемь ДТП с участием пьяных водителей. Данные происшествия унесли жизни четырех человек.

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Источник: 13.мвд.рф