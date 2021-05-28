В Саранске осудили женщину, ударившую гражданского мужа ножом

В Саранске выслушала судебный приговор местная жительница, ударившая ножом своего гражданского супруга во время ссоры.

Некоторое время назад 46-летняя гражданка принялась упрекать своего 41-летнего сожителя в излишнем пристрастии к спиртному. Женщина при этом отметила, что из-за алкогольной зависимости гражданский супруг не может полноценно работать. Мужчина в этот момент пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Сожитель выругался в адрес женщины, а также высказался о её родственниках в крайне негативном ключе. В ответ на это гражданка ударила обидчика ножом в область грудной клетки. Мужчина затем выхватил орудие преступления из рук женщины, после чего нанес ответный удар. Затем участники конфликта вызвали медиков.

Суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно. Уголовное дело в отношении её сожителя было прекращено в связи с примирением сторон.

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Источник: 13.мвд.рф