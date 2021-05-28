Житель Мордовии подозревается в незаконном отстреле рыси и косули

В Мордовии местный житель подозревается в причастности к совершению действий по незаконному отстрелу рыси и косули.

Неподалеку от населенного пункта Старое Синдрово 32-летний гражданин, являющийся работником территориального лесничества, 28 октября совершил отстрел рыси. В доме данного гражданина была обнаружена шкура животного.

Кроме того, в доме и надворных постройках, принадлежащих отцу подозреваемого, стражи порядка обнаружили останки косули. По предварительным данным, это животное мужчина застрелил на территории упомянутого охотничьего общества 26 октября.

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Источник: 13.мвд.рф