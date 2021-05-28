По требованию прокуратуры работникам ООО «МАПО «Торбеево» была выплачена заработная плата

В Торбеевском районе после вмешательства сотрудников прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате перед работниками одной из местных организаций.

Представителями ведомства было установлено, что 308 работников ООО «МАПО «Торбеево» вовремя не получили заработную плату. По причине того, что были задержаны выплаты, образовалась задолженность, размер которой составил более 6,2 млн рублей.

В результате принятых сотрудниками прокуратуры мер задолженность была погашена в полном объеме.

Также читайте о том, что в Ичалковском районе местные жители подозреваются в краже металлической кровли с дачного дома.

Источник: epp.genproc.gov.ru