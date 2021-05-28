В Мордовии полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Студент»

На территории Мордовии сотрудниками МВД было проведено оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Студент».

В рамках указанного мероприятия стражи порядка проверяли степень соблюдения иностранными студентами учебных заведений республики действующих в настоящее время норм, целью введения которых был запуск процесса противодействия распространению коронавируса.

Кроме того, были уделено изучение ситуации с наличием факторов риска возникновения конфликтов в среде иностранных студентов.

Проверочные мероприятия проводились в общежитиях медицинских учреждениях.

Также читайте о том, что по требованию прокуратуры работникам ООО «МАПО «Торбеево» была выплачена заработная плата.

Источник: 13.мвд.рф