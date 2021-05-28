В Ромоданово перед судом предстанет женщина, обвиняемая в краже денег

В Ромодановском районе выслушает судебный приговор женщина, которой было предъявлено обвинение в совершении преступления, направленного на противозаконное присвоение чужих денежных средств.

Некоторое время назад 45-летняя гражданка приехала в Мордовию из Калужской области. Не имея источника постоянного дохода, женщина стала помогать по хозяйству 62-летнему жителю Ромодановского района. Гражданка покупала последнему продукты и оплачивала коммунальные услуги с помощью его банковской карты. В августе текущего года обвиняемая, зная пин-код от карты мужчины, похитила с его счета денежные средства в сумме 190 тыс. рублей.

Ранее у женщины были проблемы с законом в связи с совершением имущественного преступления.

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Источник: 13.мвд.рф