Жительница Саранска подозревается в фиктивной постановке на учет иностранцев

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов была установлена причастность местной жительницы к совершению противозаконных действий в миграционной сфере.

Полицейские выяснили, что в конце лета текущего года 54-летняя жительница Саранска прописала в принадлежащей ей квартире нескольких иностранцев, среди которых трое граждан Таджикистана и двое граждан Узбекистана. При этом свое жилье предоставлять упомянутым лицам горожанка не планировала.

Сейчас стражи порядка проводят проверку по факту нарушения миграционного законодательства.

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Источник: 13.мвд.рф