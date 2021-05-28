Житель Мордовии, ударивший ножом родного брата, пойдет под суд

В Чамзинском районе материалы уголовного дела в отношении местного жителя, ударившего родного брата ножом, были переданы на рассмотрение суда.

В августе нынешнего года 36-летний житель указанного района распивал спиртные напитки в компании своего 34-летнего родного брата. В определенный момент застолье родственников приобрело агрессивный характер. В порыве эмоций младший участник конфликта ударил брата по лицу. Последний в ответ на это схватил с кухонного стола нож и ударил им родственника в грудь. Затем обвиняемый вызвал медиков.

Фигурант уголовного дела признал себя виновным в случившемся.

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Источник: 13.мвд.рф