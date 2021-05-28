В Мордовии прокуратура добилась возвращения имущества школе

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил иск прокуратуры о возвращении имущества МБОУ «Явасская средняя общеобразовательная школа».

Сотрудниками ведомства было установлено, что представители администрации Зубово-Полянского района передали в пользование ГУП РМ «Фармация» помещения, принадлежащие указанному учебному заведению.

В данном случае были нарушены нормы действующего законодательства. Администрация района распорядилась имуществом неправомерно. Кроме того, не была проведена оценка практических последствий данной сделки.

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Источник: epp.genproc.gov.ru