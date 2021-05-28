В Мордовии осудили мужчин, вымогавших деньги у иеромонаха

В Мордовии был вынесен приговор в отношении мужчин, обвиняемых в вымогательстве.

В сентябре 2019 года двое уроженцев Тамбовской области, находясь на территории Мордовии, получили от знакомого иеромонаха 2,7 млн рублей. Последний передал им денежные средства в связи с тем, что они шантажировали его распространением информации, которая может причинить серьезный вред репутации.

В октябре того же года преступники потребовали передать ещё 8 млн рублей, пуская в ход ту же угрозу. При передаче денег злоумышленники были задержаны.

Суд приговорил одного из преступников к 9 годам лишения свободы. Второй злоумышленник был приговорен к тюремному заключению на срок 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: epp.genproc.gov.ru