Жителя Рузаевки осудили за неуплату алиментов

В Рузаевке местный житель, проигнорировавший обязательство об исполнении возложенных на него обязанностей по уплате алиментов, получил судимость.

В период с ноября прошлого года по июль текущего года 39-летний житель Рузаевки неоднократно не выплачивал средства на содержание своей дочери 2014 года рождения. По этой причине образовалась задолженность размером, составляющим более 76 тыс. рублей.

Суд принял решение об избрании в отношении мужчины меры наказания в виде 6 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: epp.genproc.gov.ru